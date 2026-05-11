【海外市場の注目ポイント】米イラン関連発言などに注目 本日はそれほど目立った経済指標発表予定がなく、発言予定も今のところ目立っていない。注目は米国とイランとの交渉の動向。週末にイラン側がパキスタン経由で示した回答は、米国が許容できるものではないとの見方が強く、今後の動向が注目されている。