東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 消費者物価指数（CPI）（4月）10:30 結果1.2% 予想0.9%前回1.0%（前年比) 生産者物価指数（PPI）（4月）10:30 結果2.8% 予想1.8%前回0.5%（前年比) ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領 イラン提案の和平案は気に入らない、全く受け入れられない イランは核施設の解体を拒否（WSJ） 高濃縮ウランの一