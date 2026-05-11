日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」が１０日に放送された。この日は「ヒッチハイクで耳寄り情報ゲットドライブ３」。耳より情報のタイトルを掲げた芸能人ヒッチハイカーとドライブしながらトークを繰り広げる。昨年のキングオブコントで３位に輝いてブレーク中のレインボー・ジャンボたかおが登場。「絶対取材出来ない！奇跡のゴッドハンド」と題した耳より情報を明かした。ジャンボは「私、もの凄い