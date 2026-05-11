4月の車名別国内新車販売台数は、スズキの軽自動車「スペーシア」が前年同月比1.6％増の1万3546台で、1年11カ月ぶりに首位となった。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が11日発表した。前月まで5カ月連続で1位だったホンダの軽「N―BOX（エヌボックス）」は全面改良からの時間の経過で失速し、14.9％減の1万2659台で3位だった。スペーシアは割安さや機能性の高さから人気が継続している。2位はトヨタ自動車