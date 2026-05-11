女優のすみれ（35）が11日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。22年10月8日に米ハワイ州の自宅マンションで死去した母で女優の松原千明さんとの2ショットを投稿した。すみれは、今年2月の松原さん誕生日を節に、自身の幼少期の母娘ショットを複数枚披露した投稿を引用し「Happy Mother's Day」と再投稿。さらに、ドレスアップした松原さんと腕を取り合う2ショットも新たに披露した。松原さんは俳優の石田純一と1988