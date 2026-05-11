ガールズグループNMIXX（エンミックス）が10日、新曲「Heavy Serenade」のミュージックビデオ（MV）のティザー映像を公開した。韓国メディアのスポーツ京郷は11日「ファンへの真心が込められたラブセレナーデを歌い、ロマンチックな映像美が際立つミュージックビデオを用意した」と報じた。56秒の映像は、海外の海辺を背景に機械音が流れ、メンバー6人がそれぞれ登場した。ほほ笑みながら芝生の上を走るなど、静かな雰囲気の映像が