タレント桐谷美玲（36）が11日、都内で「FIFAワールドカップ2026 DAZNキックオフカンファレンス」に登壇した。同大会の「DAZNアンバサダー」に就任。サッカー好きを公言しており、W杯全104試合の熱狂を伝える。開幕まで約1カ月となり「毎日、もう少しだってドキドキしている自分がいます。子供がサッカーを始めたので、子供と一緒に楽しめるワールドカップになると思います」と期待を寄せた。W杯のイメージについて聞かれると「