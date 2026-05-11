「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午後２時現在で、クレスコが「買い予想数上昇」で４位となっている。 前週末８日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高７１５億円（前期比１０．５％増）、営業利益８０億円（同２１．１％増）、純利益５５億３０００万円（同４．８％増）と大幅増収増益を見込み、年間配当予想を前期比６円増の７０円とした。 顧客からのシス