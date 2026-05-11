ＳＵＢＡＲＵが後場大幅安となっている。午後２時ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の４兆８０００億円から４兆７８００億円（前の期比２．０％増）へ、営業利益が１３００億円から４００億円（同９０．１％減）へ、純利益が１２５０億円から９００億円（同７３．４％減）へそれぞれ下振れて着地したようだと発表したことが嫌気されている。 米国で発生した寒波や中東情勢の緊迫化に伴う海外向