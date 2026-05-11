エル・クラシコを制す芸術的な直接FKを決めたが、当初はゴールを狙うつもりではなかったようだ。バルセロナのFWマーカス・ラッシュフォードが、ボールをセットしてからの舞台裏を明かした。『ESPN』が伝えている。引き分け以上で2連覇が決まる一戦の前半9分、バルセロナがペナルティエリア手前のゴール幅よりも右の位置でFKを獲得した。キッカーは右利きのラッシュフォード。短いステップからGKサイドのゴール左上角に完璧なシ