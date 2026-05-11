Jリーグは11日、未定だった百年構想リーグプレーオフラウンド第1戦2試合の日時と会場を発表した。J1で未定だったファジアーノ岡山のホーム戦は、5月31日(日)14時よりJFE晴れの国スタジアムで行うことが決定。EASTの同順位チームと対戦する。J2・J3で未定だったヴァンラーレ八戸のホーム戦は、6月1日(月)19時よりプライフーズスタジアムで、EAST-Bの同順位チームと対戦する。