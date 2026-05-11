【写真】①BTSジン、ほっかむりでも隠せない美貌②ジンのエルパソ公演ステージショット③BTSワールドツアー、エルパソ公演での集合ショット BTSのJIN（ジン）が、Instagramを更新。5月2、3日にアメリカ・テキサス州のサン・ボール・スタジアムで行われたエルパソ公演のオフショットを公開した。 ■BTSジンがエルパソ公演のオフショットを公開 JINは、ふたつの投稿に分けて13枚の写真