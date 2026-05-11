【写真】目黒蓮＆高橋文哉の撮影オフショット／目黒蓮の“長い脚のたたみ方”／【動画】目黒蓮＆高橋文哉「BANG!!」ダンス／大迫力のアクションシーンメイキング 映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSで、Snow Manの目黒蓮と高橋文哉のオフショットが公開され、注目を集めている。 ■目黒蓮＆高橋文哉のカメラ目線ショット 公開された写真には、並んで座る目黒と高橋の姿が収められている。 右側に座る目黒は銀髪を後ろで