白石麻衣が自身のInstagramを更新し、乃木坂46の梅澤美波との2ショットを公開した。 【写真】白石麻衣が卒業間近の梅澤美波と乃木坂46の衣装姿での2ショットを公開 ■白石麻衣と梅澤美波が乃木坂46の衣装姿で笑顔でピース 白石は「美しくかっこいい自慢の後輩」と愛のある言葉を添えて、5月21日に東京ドームでの卒業コンサートを控えている梅澤との2ショットを公開した。 注目すべきは、ふたりが纏って