【その他の画像・動画等を元記事で観る】 稲垣吾郎、草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前+刀が正式表記）、香取慎吾による番組『ななにー 地下ABEMA』の#117が、5月10日20時よりABEMAにて放送された。 ■「小学生？」「おばあちゃん？」年齢不詳美女が集結 #117では、初対面では実年齢がわからない年齢不詳美女6名がA～Fの名札をつけて登場し、ななにーメンバーが『年齢順並び替えクイズ』に挑戦。