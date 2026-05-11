【写真＆動画】BE:FIRSTが渋谷各所に降臨して記念撮影①～④ BE:FIRST（ビーファースト）が5月6日にリリースされた「BE:FIRST ALL DAY」のプロモーションでタワーレコード渋谷店、HMV＆BOOKS SHIBUYA、SHIBUYA TSUTAYAといった東京・渋谷のレコードショップを来訪。各ショップの公式Xで記念写真が公開されており、BE:FIRST公式Xでもその模様を撮影した動画が公開され