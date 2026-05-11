不動テトラ [東証Ｐ] が5月11日後場(14:15)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比81.9％増の61.2億円に拡大したが、27年3月期は前期比20.0％減の49億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比11.6％増の8.8億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の4.2％→4.0％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース