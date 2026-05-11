中央可鍛工業 [名証Ｍ] が5月11日後場(14:20)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比10.5％増の24.5億円に伸びたが、27年3月期は前期比18.6％減の20億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を16円→18円(前の期は16円)に増額し、今期も前期比1円増の19円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比38.7％減の4.6億円に落ち込み、売上営業利益率は前年