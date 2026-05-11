千代田化工建設 [東証Ｓ] が5月11日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.9倍の924億円に拡大したが、27年3月期は前期比84.9％減の140億円に大きく落ち込む見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比31.2％増の93.6億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.2％→4.2％とほぼ横ばいだった。 株探ニュー