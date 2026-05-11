マサル [東証Ｓ] が5月11日後場(14:30)に業績修正を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益を従来予想の2.9億円→4.5億円(前年同期は4.3億円)に55.9％上方修正し、一転して4.9％増益見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の4.8億円(前期は6.5億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 （連結業績予想）個別業績予想の修正に伴い、連結業績予想につい