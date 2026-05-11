ハウス食品グループ本社 [東証Ｐ] が5月11日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比8.7％減の195億円になったが、27年3月期は前期比0.9％増の197億円とほぼ横ばい見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を48円→70円(前の期は48円)に増額し、今期も前期比30円増の100円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比30.8％増