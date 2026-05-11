プレミアムウォーターホールディングス [東証Ｓ] が5月11日後場(14:30)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の65億円→84.5億円(前の期は56.3億円)に30.0％上方修正し、増益率が15.4％増→50.1％増に拡大し、従来の3期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来