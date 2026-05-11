大正大学（東京都豊島区）は、4月1日付で新たに陸上競技部を創設し、初代監督として添田正美氏が就任した。【写真】『俺たちの箱根駅伝』学生キャスト第4弾4人発表2026年の創立100周年を契機に学生の競技力向上と大学ブランドの発信強化を目的とした「スポーツ強化」の中核施策となり、箱根駅伝出場を目指す。初代監督の添田氏は、これまで大学駅伝界で豊富な指導経験を有し、箱根駅伝本戦でも監督としてチームを率いた実績