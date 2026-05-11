昨年7月にタイで開かれた早食い大会で優勝したキモン/Lauren DeCicca/Getty Images香港（CNN）東アジアで猫好きが増えているらしい。例えば台湾。政府の統計によると、ペットとして飼われている猫の数は、2025年に初めて犬を上回った。ペットの猫は23年の130万匹から25年の170万匹へと、33％近い増加だった。中国本土でも21年に同じ現象が起きている。このトレンドの発祥地と思われる日本では、10年前に猫が犬を上回った。韓国や香