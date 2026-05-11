東京・板橋区で火事があり、一時、3人が逃げ遅れているとの情報がありましたが、全員無事に救助されました。午後1時ごろ、板橋区富士見町で、「バッテリーが爆発して燃えている」と119番通報がありました。2階建ての建物の2階から出火し、ポンプ車など約29台が出動して現在も消火活動が続いています。3人が逃げ遅れ、屋上に避難しているとの情報もありましたが、はしご車などで全員救助され、けが人はいないということです。現場は