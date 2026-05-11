業績悪化が続き「独り負け」との指摘も多くなされているNTTドコモだが、インフレの影響を強く受けて競合他社が既存プランの値上げに踏み切る中にあって、同社だけは現在も値上げを見送っている。その背景には何があるのだろうか。既存プランは数が多くシンプルな値上げが難しい携帯4社の中でも業績悪化が続いているNTTドコモ。2026年2月には、NTTドコモの親会社となるNTTは、NTTドコモの競争力強化などのため、2025年の通期業績予