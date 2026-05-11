オークストライアルのフローラＳで重賞初制覇を飾ったラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）は、次走のオークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）へダミアン・レーン騎手＝オーストラリア＝とコンビ継続で向かう。サンデーサラブレッドクラブが１１日、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められ、今週１３日に美浦トレセンへ帰