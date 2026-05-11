お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄が、ＡＢＡＭＡ「しくじり先生俺みたいになるな！！」のＹｏｕＴｕｂｅに登場し、レギュラー番組が「０本」になった過去を振り返った。２０１２年に結婚し、２児の父である八木。２４年にファイナンシャル・プランニング（ＦＰ）技能士１級に合格したことが話題になった。相方・高橋茂雄とのコンビでブレイクした八木だが、「高橋君がテレビ出てても僕には１円も入りませんよと。そうい