クイーンＣの覇者で、桜花賞９着のドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）は、クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝との３戦連続のコンビでオークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）へ向かう。社台グループオーナーズが１１日、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められ、７日に美浦トレセンへ帰厩した。桜花賞で２番人気に支持され