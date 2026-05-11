俳優の成田凌が１１日、都内で「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６ＤＡＺＮキックオフカンファレンス」に出席した。６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカー北中米Ｗ杯の中継を行うスポーツ専門の映像配信サービス「ＤＡＺＮ」のイベント。高校卒業までサッカーに打ち込んだ経験を持つ成田は、同サービスのアンバサダーに就任し「ワクワクが止まりません。こんな形で関わらせていただくなんて夢のような時間で何が