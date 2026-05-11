女優の宮本茉由が１１日までに自身のＳＮＳを更新。３１歳の誕生日を迎え、祝福の声が寄せられている。インスタグラムで「昨日は家族や友達に祝っていただき幸せな１日を過ごしました！たくさんのメッセージありがとうございます」と９日に３１歳の誕生日を迎えたことを報告。ティアラをつけ、バルーンに囲まれた姿を披露した。この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「素敵な１年にしてください」「紫に囲まれてる茉