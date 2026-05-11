愛知県刈谷市で男性を木刀で殴って死亡させたとして、男が逮捕・送検されました。 傷害致死の疑いで送検されたのは、刈谷市の自称自営業・村上圭介容疑者(58)です。 警察によりますと、村上容疑者は9日、自宅で50代くらいの男性の背中などを木刀で複数回殴り、死亡させた疑いが持たれています。 村上容疑者は容疑を認めています。 警察は村上容疑者を傷害の疑いで緊急逮捕しましたが、男性の死因が暴行を受けた