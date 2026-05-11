女優の桐谷美玲が１１日、都内で「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６ＤＡＺＮキックオフカンファレンス」に出席した。６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカー北中米Ｗ杯の中継を行うスポーツ専門の映像配信サービス「ＤＡＺＮ」のイベント。同サービスのアンバサダーに就任した桐谷は「ワクワクが止まらない。子どもがサッカーを始めたので、今年は一緒に楽しめるＷ杯だなと思ってます。子どもからお年寄りまでみ