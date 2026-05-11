歌手の酒井法子が１１日、都内で行われた舞台「西郷と大久保〜永遠の契り〜」（６月１７〜２１日、池袋・あうるすぽっと）の製作発表に田村幸士、佐藤弘樹、棚橋幸代、賀集利樹と出席した。共に明治維新を成し遂げた幼馴染の西郷隆盛（田村）と大久保利通（佐藤）が結んだ、歴史の裏に隠された密約を描いた作品。今作で西郷の２人目の妻・愛加那役を演じる酒井は、ＮＨＫ大河ドラマ「翔ぶが如く」（１９９０年）でも次妻・西郷