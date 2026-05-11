メズム東京、オートグラフ コレクションが、国立西洋美術館とコラボした「“TOKYO WAVES”アフタヌーン・エキシビション チャプター17」として「レンブラント-光のオランダ紀行-」を開催。一般的なアフターヌーンティーとは一線を画す、レンブラントの「光と影」を味わうアートなメニューを、16階バー＆ラウンジ「ウィスク」で楽しめます☆ メズム東京、オートグラフ コレクション「ウィスク」“TOKYO WAVES”アフタヌーン・