お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄さんが、１１日に自身のＸを更新。WEB上で話題となっている騒動について、謝罪しました。 【写真を見る】【 サバンナ・高橋茂雄 】?いじめ?騒動を謝罪「多くの方々にご心配と不快な思いを」 中山功太さんには「言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました」「R−1ぐらんぷり2009」王者でピン芸人の中山功太さんが、５日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」に出