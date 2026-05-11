アメリカの国防総省がUFO＝未確認飛行物体に関する資料を公開したことについて、木原官房長官はきょう（11日）、日本の安全保障に関することは普段からアメリカと連携して情報収集・分析をおこなっていると説明しました。アメリカの国防総省は8日、アメリカ軍などが収集したUFOに関連する写真や動画などの資料について、ホームページ上で公開を始めました。トランプ大統領の指示によるもので、今回は第一弾としてアメリカや中東で