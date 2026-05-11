ものまね芸人のキンタロー。が１１日、Ｘを更新。タクシー乗り場での納得がいかない出来事を訴え「有識者の方、この事案の何か良い返し方ないですか？いつも悔しいです」とつづった。キンタロー。は「タクシー乗り場で最近普通に並んでいたら座高の高いタクシーに乗れる順番なのに前に並んでた人が小さめのタクシーが嫌なのか優しさを装って、譲ってくる事案が自分には多発しており」と最近のタクシー乗り場で自分に起こる事