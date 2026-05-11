ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船が、スペイン領カナリア諸島に到着し、乗客らの下船が進むなか、アメリカの保健当局は新たにアメリカ人の乗客1人がPCR検査で陽性になったと明らかにしました。クルーズ船「MVホンディウス号」は10日、カナリア諸島テネリフェ島の沖に到着し、乗客らは、それぞれの出身国などが手配した航空機で島を離れています。こうした中、アメリカの保健当局は10日、クルーズ船を下船したアメ