リクルートが運営する旅行予約サイト「じゃらんnet」は、じゃらんパックを対象とした「夏旅特集」を5月8日から20日まで開催している。日本航空（JAL）もしくは全日本空輸（ANA）の航空券もしくはJR新幹線・特急と宿泊がセットになった「じゃらんパック」を対象に、最大30,000円分の割引クーポンを配布している。旅行期間は5月9日から10月31日まで。東京/羽田発の交通＋宿泊セットの料金一例は、札幌2日間（ANAクラウンプラザホテル