全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・目黒のとんかつ店『とんかつとんき目黒本店』です。ミュージシャン：小宮山雄飛さん“イチ推し”三度付けしてカリッと揚げた風味豊かな衣『とんき』の店内は劇場だ。国産檜の壮大なコの字カウンター、客席から全ての調理が見渡せる厨房、職人がキビキビと働く清々しい姿はまるで舞台を鑑賞しているかのよう。「いい加減な仕事はで