県は先週までの大型連休中、41万7000人あまりの観光客が県内を訪れたと発表しました。 県によりますと、先月25日～今月6日までの12日間に県内を訪れた観光客は「41万7670人」。 大型連休が1日少なかった去年を、8310人下回りました。 1日の平均は「3万4806人」で、最も人出が多かった日は今月4日の「6万8339人」でした。 施設別で最多は、東彼杵町の道の駅「彼杵の荘(そのぎのしょう)」で「5万5253人」。 次いで、