言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。今回はクロスワード形式のパズルです。空欄を埋めて、縦・横に成立する3つの言葉を見つけてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・に □ き（縦の言葉）・け □ こ □（横の言葉）・お □ な（縦の言葉）ヒント：左側の縦は「毎日の習慣」に関わ