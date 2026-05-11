週明けの日経平均株価は、取引時間中の最高値を更新しました。しかしその後は一転、値下がりするなど不安定な動きです。【映像】日経平均株価の動き横山純子実況「いま6万3000円台をつけています。取引が開始しましたが、取引時間中の最高値を更新しました」日経平均は、8日のアメリカ市場で主要な株価指数が上昇した流れから、取引開始とともに値上がりしました。AI・半導体関連が牽引して7日につけた6万3091円を上回ると、