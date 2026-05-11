モデルの平子理沙（55）が11日、自身のインスタグラムを更新。モデルでファッション・ネイルデザイナーでもある母親の平子禧代子さん（86）との2ショットを公開した。【写真】パワフル！仲睦まじい様子を公開した平子理沙＆禧代子さん平子は「Happy Mothers Dayいつもありがとう」と書き出すと、米国から来日した禧代子さんと親子の時間を過ごしたことを報告。「もうLAに帰ってしまったけど、1人でがんばって来日し、2ヶ月ほど