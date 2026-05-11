去年9月に拘禁1年の実刑判決を言い渡され、収監されていたタイのタクシン元首相がさきほど仮釈放されました。【映像】仮釈放されたタイのタクシン元首相藤富空実況「出てきました。タクシン氏が刑務所から出てきました。笑顔が見えますね。およそ8カ月ぶりの出所です」タクシン氏は2023年に汚職などの罪で実刑判決を受けたにも関わらず、体調不良を理由に刑務所への収監を免れる不適切な措置があったとして去年9月に改めて拘禁