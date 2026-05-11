ハンタウイルス集団感染疑いのクルーズ船に乗っていた日本人1人は、イギリスに移送されました。健康状態に問題はないということです。【映像】木原官房長官「引き続き適切に対応していく」木原官房長官「運航会社や関係政府、関係機関等と連携をしながら支援を実施しており引き続き適切に対応していく考えであります」外務省によりますとスペインのカナリア諸島に到着した船から降りた日本人1人は、イギリス政府がチャーターし