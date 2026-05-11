タレントの小島瑠璃子（32）が11日、千葉県のPGM総成ゴルフクラブで「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦創業50周年記念大会」に参加した。同大会は2000年から2019年まで開催された伝統の大会。過去には小林旭（87）、ビートたけし（79）らが優勝している。今年は叙々苑の創業50周年に合わせて7年ぶりの開催となった。小島が芸能人のゴルフコンペに参加するのは初めて。ホールアウト後には久しぶりとなる報道陣の