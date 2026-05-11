オリックスは１１日、７月のホーム公式戦６試合（１８〜２０日・日本ハム戦、２４〜２６日・ロッテ戦）で開催される「Ｂｓオリ姫デー２０２６ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙエクスドリーム不動産」に先駆け、３月に発表された推しメン投票「オリメン投票２０２６」でトップ１０に選ばれた１１選手のメインビジュアルを公開した。ビジュアルコンセプトは「ｎａｔｕｒａｌ」で、飾り気のない自然な表情にフォーカス。白シャツに白パ