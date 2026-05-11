元巨人のオコエ瑠偉外野手（28）がメキシカンリーグのキンタナロー・タイガースに入団した。10日（日本時間11日）、球団の公式インスタグラムで発表された。オコエは2月に同リーグのモンテレイ・サルタンズに加入。ただ、出場2試合にとどまり6打数無安打で、今月1日に自由契約となった。タイガースに入団が発表されたこの日、オルメカス・デ・タバスコ戦に早速8回に代打で出場も遊ゴロに倒れた。オコエは関東第一時代に高